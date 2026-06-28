Temperaturas continuarán calurosas en todo el país

Fuente oficial INDOMET

Para hoy, continuaremos observando durante las horas de la mañana chubascos dispersos hacia provincias como La Altagracia, Hato Mayor Samaná, La Vega, San Pedro de Macorís y San Cristóbal. Después del mediodía, los efectos asociados a la vaguada, darán lugar a aguaceros dispersos y tronadas aisladas sobre localidades en el interior del país, sobre las provincias: Hato Mayor, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón y Monte Cristi, esperándose que desaparezcan de forma gradual al iniciar la noche.

Se informa sobre un área desorganizada de aguaceros y tormentas eléctricas al sureste de las costas estadounidenses. La misma posee una probabilidad baja (alrededor de un 20%) para alcanzar la categoría de ciclón tropical en los próximos 7 días. Por su posición y distancia, no ofrece peligro para la República Dominicana.

Las temperaturas continuarán calurosas debido a la época del año y a la presencia de polvo del Sahara. Por esta razón, se recomienda tomar suficiente agua, usar ropa ligera y de colores claros, y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Distrito Nacional: nubes dispersas.

Santo Domingo Norte: nubes dispersas.

Santo Domingo Oeste: nubes dispersas.

Santo Domingo Este: nubes dispersas.

Temperaturas: mínimas entre 23 °C y 25 °C, y máximas entre 32 °C y 34 °C.

El lunes, durante la mañana estarán ocurriendo algunos chubascos hacia poblados en la porción oriental de nuestro territorio, asociados a la nubosidad que transporte el viento. En la tarde, la vaguada favorecerá algunos incrementos nubosos acompañados de aguaceros y tronadas aisladas hasta las primeras horas de la noche hacia las provincias: San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San Juan y Azua.

Distrito Nacional: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas aisladas.

Santo Domingo: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas aisladas.

El martes, la vaguada continuará generando incrementos de la nubosidad, en especial durante la tarde hasta las primeras horas de la noche, acompañados de aguaceros, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en poblados ubicados en las regiones noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza.

Resumen: vaguada seguirá provocando aguaceros dispersos y tronadas aisladas en los próximos días en poblados del noreste, sureste y la cordillera Central. Las temperaturas se mantendrán calurosas por la época del año. Se informa sobre una zona con bajo potencial ciclónico.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY T. máx. °C T. mín. °C Santiago Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas aisladas. 34/36 23/25 Puerto Plata Incrementos nubosos en la tarde. 32/34 23/25 Duarte Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados. 32/34 23/25 Constanza Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas aisladas. 27/29 12/14 Peravia Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con chubascos ampliamente aislados. 32/34 24/26 San Pedro de Macorís Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con chubascos ampliamente aislados. 33/35 23/25 La Romana Incrementos nubosos en ocasiones. 32/34 23/25 La Vega Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas aisladas. 33/35 21/23 Monseñor Nouel Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas aisladas. 32/34 24/26 San Cristóbal Incrementos nubosos en la tarde. 33/35 21/23 Samaná Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados. 32/34 24/26 Monte Cristi Incrementos nubosos en ocasiones. 34/36 24/26 Azua Incrementos nubosos en la tarde. 34/36 19/21 San Juan Incrementos nubosos en la tarde. 34/36 19/21 Barahona Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con chubascos ampliamente aislados. 34/36 24/26 La Altagracia Incrementos nubosos en ocasiones. 32/34 24/26

Meteorólogos: José Medina / Jonnathan Feliz.-Bautista.-