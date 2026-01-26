26 de enero: Día del Padre de la Patria en República Dominicana

Los dominicanos recuerdan el natalicio de Juan Pablo Duarte, fundador de la Sociedad La Trinitaria y principal ideólogo de la independencia nacional
Cada 26 de enero, la República Dominicana celebra el natalicio de Juan Pablo Duarte y Díez, considerado el Padre de la Patria y principal ideólogo de la independencia nacional. La fecha es feriado oficial y se conmemora con actos cívicos, religiosos y culturales en todo el país.
Origen de la conmemoración
- Duarte nació el 26 de enero de 1813 en Santo Domingo.
- Fundó en 1838 la Sociedad Secreta La Trinitaria, junto a otros jóvenes patriotas, con el objetivo de organizar la lucha por la independencia.
- Sus ideales culminaron en la proclamación de la República Dominicana el 27 de febrero de 1844, libre del dominio haitiano.
- Junto a Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, Duarte es reconocido como uno de los Padres de la Patria.
Legado histórico
- Duarte defendió los principios de libertad, justicia y soberanía, que siguen siendo pilares de la identidad nacional.
- Murió en el exilio en Caracas en 1876, pero sus restos fueron trasladados en 1884 al Altar de la Patria en Santo Domingo.
- Su célebre frase “Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor” continúa inspirando a generaciones de dominicanos.
Celebraciones del 26 de enero
- Actos oficiales: Ofrendas florales y ceremonias en el Altar de la Patria.
- Desfiles cívicos y militares: En Santo Domingo y otras ciudades, resaltando el orgullo nacional.
- Actividades culturales: Charlas, exposiciones, obras teatrales y conciertos que recuerdan la vida y obra del prócer.
- Educación: Escuelas y universidades dedican la jornada a enseñar sobre la importancia de Duarte en la historia dominicana.
- Feriado nacional: Según la Ley 139-97, el 26 de enero es un día no laborable que no se traslada, dada su relevancia histórica.
El 26 de enero es más que un feriado: es una jornada de orgullo, memoria y reflexión. Recordar a Juan Pablo Duarte significa honrar la lucha por la independencia y reafirmar el compromiso con los ideales de libertad y justicia que dieron origen a la República Dominicana.