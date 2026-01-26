26 de enero: Día del Padre de la Patria en República Dominicana

Los dominicanos recuerdan el natalicio de Juan Pablo Duarte, fundador de la Sociedad La Trinitaria y principal ideólogo de la independencia nacional

Cada 26 de enero, la República Dominicana celebra el natalicio de Juan Pablo Duarte y Díez, considerado el Padre de la Patria y principal ideólogo de la independencia nacional. La fecha es feriado oficial y se conmemora con actos cívicos, religiosos y culturales en todo el país.

Origen de la conmemoración

Duarte nació el 26 de enero de 1813 en Santo Domingo.

en Santo Domingo. Fundó en 1838 la Sociedad Secreta La Trinitaria , junto a otros jóvenes patriotas, con el objetivo de organizar la lucha por la independencia.

, junto a otros jóvenes patriotas, con el objetivo de organizar la lucha por la independencia. Sus ideales culminaron en la proclamación de la República Dominicana el 27 de febrero de 1844 , libre del dominio haitiano.

, libre del dominio haitiano. Junto a Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, Duarte es reconocido como uno de los Padres de la Patria.

Legado histórico

Duarte defendió los principios de libertad, justicia y soberanía , que siguen siendo pilares de la identidad nacional.

, que siguen siendo pilares de la identidad nacional. Murió en el exilio en Caracas en 1876, pero sus restos fueron trasladados en 1884 al Altar de la Patria en Santo Domingo.

en Santo Domingo. Su célebre frase “Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor” continúa inspirando a generaciones de dominicanos.

Celebraciones del 26 de enero

Actos oficiales: Ofrendas florales y ceremonias en el Altar de la Patria.

Ofrendas florales y ceremonias en el Altar de la Patria. Desfiles cívicos y militares: En Santo Domingo y otras ciudades, resaltando el orgullo nacional.

En Santo Domingo y otras ciudades, resaltando el orgullo nacional. Actividades culturales: Charlas, exposiciones, obras teatrales y conciertos que recuerdan la vida y obra del prócer.

Charlas, exposiciones, obras teatrales y conciertos que recuerdan la vida y obra del prócer. Educación: Escuelas y universidades dedican la jornada a enseñar sobre la importancia de Duarte en la historia dominicana.

Escuelas y universidades dedican la jornada a enseñar sobre la importancia de Duarte en la historia dominicana. Feriado nacional: Según la Ley 139-97, el 26 de enero es un día no laborable que no se traslada, dada su relevancia histórica.

El 26 de enero es más que un feriado: es una jornada de orgullo, memoria y reflexión. Recordar a Juan Pablo Duarte significa honrar la lucha por la independencia y reafirmar el compromiso con los ideales de libertad y justicia que dieron origen a la República Dominicana.