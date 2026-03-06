Vaguada y vientos moderados generarán chubascos en la mañana

Incrementos nubosos con aguaceros, posibles tronadas y ráfagas de viento después del mediodía hasta las primeras horas de la noche

Hoy viernes, prevemos que las condiciones del tiempo estén dominadas por el viento moderado del este/noreste y los efectos locales, provocando desde tempranas horas matutinas, chubascos aislados sobre La Altagracia, La Romana, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte y Hato Mayor.

En horas de la tarde, se esperan aumentos nubosos ocasionales con aguaceros dispersos, posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento en varias localidades de las regiones sureste, noreste, la Cordillera Central y el suroeste del país, especialmente en Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Azua, San Juan, Bahoruco y Elías Piña, entre otras zonas cercanas. Disminuyendo gradualmente en la noche.

En cuanto a las condiciones marítimas, tanto en la costa Atlántica, como en la caribeña, recomendamos a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto debido a vientos fuertes y olas anormales.

Temperaturas calurosas durante el día, siendo agradables durante la noche, la madrugada y primeras de la mañana debido a la influencia del viento del este/noreste, principalmente en zonas montañosas y valles del interior del país.

Distrito Nacional: incrementos nubosos con aguaceros, posibles tronadas y ráfagas de viento después del mediodía hasta las primeras horas de la noche.

Temperaturas: mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.

