Vaguada sobre el mar caribe, producirá precipitaciones en la tarde

se prevé que desde la madrugada y durante las primeras horas matutinas, un viento de componente este/sureste, asociado a una vaguada ubicada al suroeste del mar Caribe, genere chubascos pasajeros en algunos sectores del litoral caribeño, incluyendo el Gran Santo Domingo. Durante la tarde, las provincias con mayor probabilidad de precipitaciones serán: Monte Plata, Hato Mayor, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Santo Domingo, El Seibo, Monseñor Nouel, Peravia, Azua, entre otras. En horas de la noche, las lluvias se tornarán menos frecuentes; no obstante, podrían afectar algunos puntos del sureste, el norte y la zona fronteriza.

La temperatura se mantendrá bastante agradable debido a la época del año, principalmente en zonas montañosas en horario matutino y nocturno. Además, con la posible ocurrencia de nieblas o neblinas, durante las primeras horas de la mañana en zonas montañosas y algunos valles del interior del país.

Distrito Nacional: Nubes dispersas. Incrementos nubosos en la noche con chubascos locales.

Santo Domingo Norte: Nubes dispersas. Incrementos nubosos en la noche con aguaceros dispersos.

Santo Domingo Este: nubes dispersas. Nublados ocasionales con aguaceros dispersos.

Santo Domingo Oeste: Escasas nubes en ocasiones. Incrementos nubosos en la noche chubascos locales.

Temperaturas mínimas entre 18 °C y 20 °C y la máxima entre 28 °C y 30 °C.

