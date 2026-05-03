Solo algunos chubascos en la tarde por efectos locales

Fuente oficial INDOMET

Un ambiente de escasas precipitaciones imperará casi a nivel nacional, producto de la influencia de un sistema anticiclónico que mantiene dominada nuestra área de pronósticos, limitando el desarrollo de nubes significativas y los acumulados de lluvias importantes. Pero a pesar de estas condiciones de buen tiempo sobre el país, la interacción del viento predominante del sureste con los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico), producirán durante la tarde hasta las primeras horas de la noche, algunos aumentos nubosos con chubascos locales y tronadas, especialmente en poblados de las provincias: La Vega, Azua, San Juan, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Dajabón y Valverde, entre otras aledañas.

Distrito Nacional: nubes aisladas y caluroso.

Santo Domingo Norte: nubes dispersas y caluroso.

Santo Domingo Este: ambiente caluroso con pocas nubes.

Santo Domingo Oeste: nubes aisladas y caluroso.

Temperaturas mínimas entre 22 °C y 23 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.

Mañana lunes y martes, seguiremos con un patrón meteorológico muy propicio para realizar actividades al aire libre, por la permanencia del sistema anticiclónico en varios niveles de la troposfera que estará incidiendo notablemente en las condiciones del tiempo, prevaleciendo en casi todas las provincias cielo despejado y escasas lluvias.

La sensación térmica calurosa, obedece a la época del año y al viento cálido del sureste, por este motivo, se recomienda a la población ingerir suficientes líquidos vestir ropas ligeras y no exponerse directamente a la radiación solar.

Distrito Nacional: soleado y poco nuboso.

Santo Domingo: soleado y poco nuboso.

Resumen: condiciones meteorologicas de buen tiempo en la mayor parte de las provincias, producto de la incidencia de un sistema anticiclónico, pero no se descarta en horas de la tarde se presenten ligeros aumentos nubosos con chubascos locales y tronadas, principalmente en las provincias: La Vega, Azua, San Juan, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Dajabón y Valverde, entre otras cercanas. Temperaturas calurosas. Condiciones marítimas normales en las costas del país.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY T. máx. °C T. mín. °C Santiago Nubes dispersas con ligeros aumentos en la tarde y posibles chubascos aislados. 28/30 20/22 Puerto Plata Nubes dispersas y soleado. 27/29 19/21 Duarte Nubes dispersas y soleado. 27/29 20/22 Constanza Nubes aisladas aumentando en la tarde con chubascos locales y aisladas tronadas. 24/26 13/15 Peravia Nubes dispersas y soleado. 28/30 21/23 San Pedro de Macorís Nubes dispersas y soleado. 28/30 19/21 La Romana Pocas nubes y soleado. 29/31 21/23 La Vega Nubes dispersas aumentando en la tarde con chubascos locales y aisladas tronadas. 28/30 17/19 Monseñor Nouel Nubes dispersas a medio nublado en la tarde. 28/30 19/21 San Cristóbal Pocas nubes y soleado. 27/29 19/21 Samaná Nubes aisladas y soleado. 30/32 20/22 Monte Cristi Poco nuboso y soleado. 28/30 20/22 Azua Nubes dispersas aumentando en la tarde con chubascos aislados. 29/31 18/20 San Juan Nubes aisladas aumentando en la tarde con chubascos de corta duración. 27/29 17/19 Barahona Nubes dispersas y soleado. 28/30 21/23 La Altagracia Nubes aisladas y soleado. 29/31 21/23

Meteorólogos: Damaris Mercedes/Leonardo Marte