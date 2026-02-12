Una vaguada generará incrementos nubosos con aguaceros localmente moderados

Posibles tronadas y ráfagas de viento hacia las localidades de La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Espaillat, Puerto Plata, el norte de San Cristóbal

Hoy jueves, durante la mañana, se prevé un cielo de pocas nubes. Sin embargo, desde alrededor del mediodía, una vaguada asociada a un sistema frontal, en adición al viento cálido y húmedo del este/sureste, generará incrementos nubosos con aguaceros localmente moderados, posibles tronadas y ráfagas de viento hacia las localidades de La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Espaillat, Puerto Plata, el norte de San Cristóbal, entre otros poblados de la Cordillera Central y el Valle del Cibao, hasta las primeras horas nocturnas.

Distrito Nacional: nublado en ocasiones. Ráfagas de viento de moderada intensidad. Posibles episodios de lluvias débiles, de corta duración.

El Gran Santo Domingo: incrementos nubosos ocasionales. Ráfagas de viento de moderada intensidad. Posibles episodios de lluvias débiles, de corta duración.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Medio nublado a nublado con lluvias débiles, aisladas y pasajeras. 26/28 18/20 Puerto Plata Medio nublado a nublado con lluvias débiles, aisladas y pasajeras. 24/26 17/19 Duarte Ventoso con cielo medio nublado, lluvias débiles, aisladas y pasajeras. 26/28 16/18 Constanza Medio nublado con lluvias débiles, aisladas y pasajeras. 20/22 10/12 Peravia Nubes dispersas con incrementos ocasionales y ráfagas de viento. 27/29 18/20 San Pedro de Macorís Ventoso con cielo de nubes dispersas. 28/30 19/21 La Romana Ventoso con cielo de nubes dispersas. 28/30 19/21 La Vega Medio nublado con lluvias débiles, aisladas y pasajeras. 27/29 17/19 Monseñor Nouel Medio nublado con lluvias débiles, aisladas y pasajeras. 25/27 17/19 San Cristóbal Nubes dispersas con incrementos ocasionales y ráfagas de viento. 28/30 17/19 Samaná Ventoso con cielo de nubes dispersas y algún chubasco aislado. 26/28 17/19 Monte Cristi Nubes aisladas con incrementos ocasionales. 26/28 17/19 Azua Mayormente despejado. 28/30 15/17 San Juan Mayormente despejado con algunas ráfagas de viento. 28/30 15/17 Barahona Mayormente despejado y ventoso. 28/30 18/20 La Altagracia Ventoso con cielo de nubes dispersas. 27/29 19/21

Meteorólogos: Juan C. De La Rosa / Arisleyda de la Cruz / Henry Agramonte.-