    Una vaguada generará incrementos nubosos con aguaceros localmente moderados

    Posibles tronadas y ráfagas de viento hacia las localidades de La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Espaillat, Puerto Plata, el norte de San Cristóbal

    Hoy jueves, durante la mañana, se prevé un cielo de pocas nubes. Sin embargo, desde alrededor del mediodía, una vaguada asociada a un sistema frontal, en adición al viento cálido y húmedo del este/sureste, generará incrementos nubosos con aguaceros localmente moderados, posibles tronadas y ráfagas de viento hacia las localidades de La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Espaillat, Puerto Plata, el norte de San Cristóbal, entre otros poblados de la Cordillera Central y el Valle del Cibao, hasta las primeras horas nocturnas.

    Distrito Nacional: nublado en ocasiones. Ráfagas de viento de moderada intensidad. Posibles episodios de lluvias débiles, de corta duración.

    El Gran Santo Domingo: incrementos nubosos ocasionales. Ráfagas de viento de moderada intensidad. Posibles episodios de lluvias débiles, de corta duración.

    PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. Máx. °CT. Mín. °C
    SantiagoMedio nublado a nublado con lluvias débiles, aisladas y pasajeras.26/2818/20
    Puerto PlataMedio nublado a nublado con lluvias débiles, aisladas y pasajeras.24/2617/19
    DuarteVentoso con cielo medio nublado, lluvias débiles, aisladas y pasajeras.26/2816/18
    ConstanzaMedio nublado con lluvias débiles, aisladas y pasajeras.20/2210/12
    PeraviaNubes dispersas con incrementos ocasionales y ráfagas de viento.27/2918/20
    San Pedro de MacorísVentoso con cielo de nubes dispersas.28/3019/21
    La RomanaVentoso con cielo de nubes dispersas.28/3019/21
    La VegaMedio nublado con lluvias débiles, aisladas y pasajeras.27/2917/19
    Monseñor NouelMedio nublado con lluvias débiles, aisladas y pasajeras.25/2717/19
    San CristóbalNubes dispersas con incrementos ocasionales y ráfagas de viento.28/3017/19
    SamanáVentoso con cielo de nubes dispersas y algún chubasco aislado.26/2817/19
    Monte CristiNubes aisladas con incrementos ocasionales.26/2817/19
    AzuaMayormente despejado.28/3015/17
    San JuanMayormente despejado con algunas ráfagas de viento.28/3015/17
    BarahonaMayormente despejado y ventoso.28/3018/20
    La AltagraciaVentoso con cielo de nubes dispersas.27/2919/21

    Meteorólogos: Juan C. De La Rosa / Arisleyda de la Cruz / Henry Agramonte.-

