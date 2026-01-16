Trump y Machado: Un encuentro que llena de esperanza a los venezolanos

El reciente encuentro entre María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, y el expresidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca se reunieron, en un almuerzo de dos horas a puerta cerrada, lo generó grandes expectativas sobre la situación de Venezuela.

Machado expresó que Trump estaba muy al tanto de la situación venezolana y su preocupación por el bienestar del pueblo. Lo describió como un aliado para la libertad y la transición democrática en Venezuela. Sin embargo, no reveló la respuesta de Trump ni si ella o Edmundo González serían parte de una segunda etapa para Venezuela.