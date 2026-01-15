Trump y Machado se reúne: El futuro político de Venezuela en juego

El tema central fue el interés de Trump en controlar los ingresos petroleros de Venezuela y el gasto público, lo que generó un desacuerdo inicial

Trump se reúne con Machado y discuten el panorama político de Venezuela

El tema central fue el interés de Trump en controlar los ingresos petroleros de Venezuela y el gasto público, lo que generó un desacuerdo inicial.

La reunión es significativa porque Trump había descalificado a Machado en el pasado, y su cambio de postura podría implicar un reconocimiento a su liderazgo.