    Trump y Machado se reúne: El futuro político de Venezuela en juego

    El tema central fue el interés de Trump en controlar los ingresos petroleros de Venezuela y el gasto público, lo que generó un desacuerdo inicial

    Trump se reúne con Machado y discuten el panorama político de Venezuela

    El tema central fue el interés de Trump en controlar los ingresos petroleros de Venezuela y el gasto público, lo que generó un desacuerdo inicial.

    La reunión es significativa porque Trump había descalificado a Machado en el pasado, y su cambio de postura podría implicar un reconocimiento a su liderazgo.

