Tragedia «Policía migratoria ICE mata a un enfermero»

Un enfermero estadounidense de 37 años, Alex Jeffrey Pretti, fue asesinado a tiros por agentes de ICE en Minneapolis durante una protesta contra las redadas migratorias, generando conmoción nacional y denuncias de abuso de fuerza.

La comunidad estadounidense se encuentra consternada tras la muerte de Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años, quien fue abatido por agentes de la policía migratoria ICE durante una protesta contra las redadas migratorias.

El hecho ocurrió el 24 de enero de 2026, cuando Pretti participaba en una manifestación en rechazo a las políticas de detención de inmigrantes. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el enfermero portaba un arma de fuego y se resistió a ser desarmado. Sin embargo, videos de testigos muestran que sostenía un teléfono móvil en la mano, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre el uso excesivo de la fuerza.

Pretti, ciudadano estadounidense nacido en Illinois y residente en Minneapolis, trabajaba en un hospital para veteranos. Su familia lo describió como un hombre “gentil” y comprometido con causas sociales. La Organización de Enfermeros Titulados de Minnesota lamentó la tragedia y expresó que la comunidad médica está de luto.

Este caso se suma a la muerte de Renee Nicole Good, ocurrida el 7 de enero en la misma ciudad, también a manos de agentes de ICE, lo que intensifica el debate sobre las redadas migratorias y la actuación de las autoridades federales.

Las protestas continúan en Minneapolis, donde se han levantado memoriales improvisados en honor a Pretti, mientras organizaciones de derechos humanos exigen una investigación independiente y mayor transparencia en los procedimientos de ICE.