Una jornada marcada por la tragedia aérea sacude a la región tras el desplome de un avión militar Hércules C-130 en Putumayo, Colombia y otros incidente que por errores de control aéreo y crisis presupuestarias en aeropuertos de Estados Unidos

Una jornada marcada por la tragedia aérea sacude a la región tras el desplome de un avión militar Hércules C-130 en Putumayo, Colombia, que ha dejado un saldo de 66 fallecidos. Mientras las autoridades investigan fallas mecánicas o humanas en este siniestro, otros incidentes por errores de control aéreo y crisis presupuestarias en aeropuertos de Estados Unidos ponen en alerta la seguridad y logística de la aviación continental.

Un avión de Air Canada chocó contra un camión de bomberos en la pista el domingo por la noche.

Se reportaron dos fallecidos (pilotos) y más de 60 heridos de las 70 personas a bordo. El accidente ocurrió por una confusión del controlador aéreo que dio paso simultáneamente al avión y al camión. Además, se menciona el caos y largas filas en los aeropuertos estadounidenses debido a disputas presupuestarias.

Colombia (Putumayo): Un avión militar Hércules C-130 se precipitó poco después de despegar. Inicialmente se reportaron 34 muertos, pero la cifra aumentó a 66 fallecidos de los más de 100 militares a bordo. Se descarta un ataque bélico y se presume una falla mecánica o humana.