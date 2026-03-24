Tiger Woods regresa para jugar la final de la TGL tras casi dos años de inactividad

Woods, de 50 años, no juega un torneo completo desde 2024. Está recuperándose de una operación de espalda y espera participar en el próximo Masters de Augusta.

Por Noticias SIN

Redacción Deportes. – El golfista estadounidense Tiger Woods regresa este martes con los Jupiter Links GC, equipo integrado por sus compatriotas Max Homa y Kevin Kisner, y el surcoreano Tom Kim, para disputar la final de la Liga TGL frente a Los Angeles Golf Club (LAGC).

El conjunto de la Costa Oeste está formado por los estadounidenses Collin Morikawa y Sahith Theegala, junto a los ingleses Justin Rose y Tommy Fleetwood.

Este lunes, LAGC se impuso por 6-5 a Jupiter Links en el primer partido de la serie por el título, al mejor de tres, después de que Theegala sumara dos puntos decisivos en el hoyo “Stone & Steeple”, lo que les permitió adelantarse 1-0.

Woods, que ha estado trabajando con su equipo como asesor, volverá este martes a la alineación para el segundo partido y participará de nuevo si consiguen forzar un tercero.

El ganador del duelo sustituirá al vigente campeón, el Atlanta Drive GC, que ganó al New York Golf Club en la final inaugural de la TGL el año pasado, pero que cayó en semifinales tras perder contra LAGC esta temporada.

La última vez que Woods participó en un torneo de golf completo fue cuando no superó los clasificatorios en el Campeonato Abierto de 2024 en Royal Troon (Escocia), aunque en febrero ya dejó la puerta abierta a participar en el próximo Masters de Augusta, el ‘primer’ grande de la temporada, que tendrá lugar en abril.