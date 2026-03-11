Therians: ¿Moda digital, enfermedad mental o fenómeno social?

Se compara el fenómeno Therian con personajes de cómics y caricaturas que adoptan identidades o comportamientos animales, como Batman o Spider-Man

«Therians», jóvenes que se identifican internamente con animales no humanos, como lobos, gatos o zorros. Se explora si esto es una moda digital, un problema de salud mental o un fenómeno social.

Los Therians son personas que se identifican internamente con un animal no humano. El término tiene raíces griegas que combinan «bestia» y «ser humano». Aunque ahora es viral, el fenómeno tiene antecedentes en foros digitales de los años 90.

Se compara el fenómeno Therian con personajes de cómics y caricaturas que adoptan identidades o comportamientos animales, como Batman o Spider-Man, aunque con la diferencia de que los Therians buscan una vivencia más realista.