SKYhigh Dominicana y Café Santo Domingo renuevan su alianza estratégica

Marcas dominicanas continúan elevando la experiencia de vuelo con sabor y orgullo nacional
SKYhigh Dominicana y Café Santo Domingo anunciaron la renovación de su alianza estratégica, reafirmando su compromiso de seguir ofreciendo a los pasajeros una experiencia de vuelo que resalta lo mejor de la cultura y calidad dominicanas.
Tras el exitoso inicio de esta colaboración en junio de 2024, ambas marcas han decidido dar continuidad a esta sinergia que ha permitido a miles de viajeros disfrutar del auténtico sabor de Café Santo Domingo a bordo de los vuelos de SKYhigh Dominicana, consolidando una propuesta de valor que combina hospitalidad, identidad y excelencia en el servicio.
“La renovación de esta alianza responde a los resultados positivos obtenidos y a la excelente acogida por parte de nuestros pasajeros”, expresó Cesarina Beauchamp, vicepresidente ejecutiva de SKYhigh Dominicana.
“Continuar junto a Café Santo Domingo, una marca que representa orgullo y tradición, nos permite seguir fortaleciendo la experiencia a bordo y ofrecer un servicio alineado con nuestros valores”.
Por su parte, Manuel Ruiz, subgerente comercial de Aroma Coffee Service, destacó que esta renovación reafirma el compromiso compartido entre ambas empresas. “Para Café Santo Domingo es un honor continuar formando parte de la experiencia de viaje de SKYhigh Dominicana. Esta alianza nos permite seguir llevando calidad, sabor y tradición dominicana a cada vuelo”.
La renovación del acuerdo contempla la continuidad del servicio de café a bordo, así como el desarrollo de iniciativas conjuntas orientadas a la experiencia del pasajero, acciones promocionales y eventos especiales, reforzando el vínculo entre ambas marcas y su cercanía con los clientes.
Con esta renovación, SKYhigh Dominicana y Café Santo Domingo reafirman su apuesta por alianzas que aporten valor, promuevan el orgullo nacional y enriquezcan cada etapa del viaje.
Sobre SKYhigh Dominicana
SKYhigh Dominicana es una aerolínea dominicana que opera vuelos hacia Miami, Georgetown, Martinica, Guadalupe, St. Thomas, St. Kitts, Anguila, Antigua, Bonaire y Cuba.
La aerolínea se destaca por ofrecer una experiencia de viaje todo incluido, sin precios ocultos, donde sus boletos contemplan una maleta registrada de hasta 70 libras, una maleta de mano de hasta 15 libras, un artículo personal, así como snacks y bebidas a bordo.
Entre estos servicios se incluye el Café Santo Domingo, símbolo del orgullo dominicano, cuya presencia a bordo se reafirma con la renovación de esta alianza.
Sobre Café Santo Domingo
Café Santo Domingo es una marca emblemática de República Dominicana, reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad y su arraigo en la tradición cafetalera del país.
Con 80 años de trayectoria, la marca se distingue por su compromiso con la excelencia, la sostenibilidad y la promoción del orgullo dominicano, llevando el auténtico sabor de nuestra cultura dominicana a millones de consumidores alrededor del mundo en cada taza de café.