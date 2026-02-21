Las temperaturas estarán calurosas durante el día

Hoy, el sistema de alta presión impedirá los desarrollos nubosos importantes y predominará un cielo de nubes aisladas en la mayoría de las provincias del país. Sin embargo, algunos chubascos aislados se presentarán hacia localidades de La Altagracia, San Cristóbal, Barahona, Pedernales, Samaná, El Seibo y Hato Mayor durante horas matutinas. En la tarde, se pronostican condiciones óptimas para el disfrute de actividades al aire libre en casi todo el país, excepto por algunas lluvias débiles, aisladas y pasajeras, provocadas por la interacción del viento con la orografía sobre zonas de Monte Plata, Monseñor Nouel y otras localidades cercanas a los sistemas montañosos.

Mañana domingo, predominarán condiciones de buen tiempo en gran parte del territorio dominicano y se pronostica un ambiente ligeramente caluroso. Las lluvias serán escasas a pesar de una vaguada en niveles altos de la troposfera, cuyos efectos serán limitados por el sistema anticiclónico. Sin embargo, el viento del sureste arrastrará humedad desde el mar Caribe y provocará chubascos locales hacia las costas de Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona y Pedernales. En la tarde, estos chubascos podrían ser ampliamente aislados hacia localidades de la región suroeste y la Cordillera Central.

Las temperaturas estarán calurosas durante el día, por efectos del viento predominante del sureste, siendo agradable en la noche y madrugada, especialmente en áreas de montaña y valles del interior, donde podrían presentarse episodios de nieblas o neblinas.

Condiciones marítimas. Oleaje normal en la costa atlántica. Sin embargo, en la costa caribeña, desde Isla Beata hasta Pedernales, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales. En el resto de la costa, oleaje normal.

Distrito Nacional: ambiente de poca nubosidad y ligeramente caluroso.

Santo Domingo Norte: ambiente de poca nubosidad y ligeramente caluroso. En la tarde, incrementos nubosos y algún chubasco ampliamente aislado.

Santo Domingo Este: ambiente de poca nubosidad y ligeramente caluroso.

Santo Domingo Oeste: ambiente de poca nubosidad y ligeramente caluroso. En la tarde, incrementos nubosos y algún chubasco ampliamente aislado.

Temperaturas: mínimas entre 19 °C y 21 °C y máximas entre 30 °C y 32 °C.

Resumen: sistema anticiclónico generará condiciones generalmente de buen tiempo. Solo algunos chubascos aislados se prevén hacia varias provincias. Recomendación por oleaje anormal hacia el suroeste de la costa caribeña.