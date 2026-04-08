Senador estatal Luis R. Sepúlveda honra la memoria de los 236 fallecidos en Jet Set

El senador expresó su solidaridad con las familias afectadas

Bronx, Nueva York — El senador estatal de Nueva York, Luis R. Sepúlveda, recordó hoy con profundo respeto a las víctimas del colapso del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, al cumplirse el primer aniversario de la tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025, que dejó 236 muertos y más de 180 heridos.

El senador expresó su solidaridad con las familias afectadas y destacó los lazos que unen a Nueva York con la República Dominicana. “A un año de esta tragedia, seguimos recordando cada una de las vidas que se perdieron. Familias que hoy están incompletas, sueños que quedaron truncados y un dolor que aún permanece en los corazones de quienes continúan honrando su memoria cada día”, afirmó.

Nueva York alberga una de las comunidades dominicanas más numerosas fuera de la República Dominicana, con una presencia especialmente fuerte en el Bronx, donde el impacto de la tragedia se sintió de manera particularmente profunda, uniendo a la comunidad en el luto y la solidaridad.

“Hoy más que nunca, recordamos no solo a quienes perdieron la vida, sino también la fuerza de las familias que continúan adelante con valor y esperanza. Este aniversario nos recuerda el poder de la unión y la solidaridad entre vecinos, familias y comunidades que se apoyan mutuamente en los momentos más difíciles. Que la memoria de los que partieron nos inspire a seguir construyendo lazos más fuertes y duraderos”, concluyó el senador.