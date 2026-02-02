Seguridad y modernización: Todo sobre el pasaporte electrónico con Lorenzo Ramírez

Lorenzo Ramírez Uribe, director general de Pasaportes, quien explica el nuevo pasaporte electrónico dominicano es un documento moderno incorpora más de 130 medidas de seguridad y busca ser un referente en seguridad y confianza transfronteriza.

El pasaporte electrónico es una libreta con un chip incrustadoy una hoja de datos de policarbonato multicapa donde la información se registra con láser, lo que lo hace muy difícil de falsificar. Contiene datos biométricos como rasgos faciales y huellas dactilares, así como información demográfica y biográfica.

El diseño del pasaporte incluye símbolos patrios, como los rostros de los padres de la patria y la bandera, junto con el mapa de la República Dominicana y el ave nacional en alto relieve. Esto busca que los dominicanos se sientan identificados con su documento. El chip genera una llave pública que se comparte en el directorio de la OACI para validar la autenticidad del documento a nivel internacional.