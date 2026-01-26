Seguimiento situación en Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro

Se discute la incertidumbre y el miedo que vive el pueblo venezolano, a pesar de la alegría inicial por la salida de Maduro.

Se menciona la reunión de María Corina Machado, a quien representan los intereses de Edmundo González, con el expresidente Donald Trump, y la entrega de una medalla. Aunque no se ha hablado explícitamente de «democracia», se interpretan los pasos de Trump como una estrategia política para una transición.

Se destaca que María Corina ha establecido reglas claras para la transición, que incluyen la liberación de todos los presos políticos y el cese de las persecuciones. Se la considera la próxima presidenta de Venezuela y se confía en su participación en la transición.