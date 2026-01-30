Seguimiento caso Joven Ankelsy Valerio, quien le quitó la vida a su hermana en SFM

La última actualización confirma que Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, se entregó voluntariamente a la Policía Nacional tras ser acusada de quitarle la vida a su hermana
La última actualización confirma que Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, se entregó voluntariamente a la Policía Nacional tras ser acusada de quitarle la vida a su hermana menor, Anelsy Ceballos de Jesús, de 13 años, en San Francisco de Macorís.
El hecho ocurrió durante una riña familiar y también dejó gravemente herido a Enmanuel Núñez Batista, de 20 años.