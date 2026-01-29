Se esperan chubascos ampliamente aislados en algunas provincias cercanas a los sistemas montañosos

Hoy jueves, durante la mañana un cielo mayormente soleado en gran parte del país, solo con posibles chubascos aislados en la Altagracia, El Seibo y La Romana. Mientras que en la tarde, el sistema frontal casi estacionario al norte de país sobre el atlántico y su vaguada asociada, estarán generando incrementos nubosos con precipitaciones dispersas siendo moderadas en ocasiones con posibles ráfagas de viento, en las provincias: Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, María Trinidad Sánchez, Duarte, San Juan, San José de Ocoa, Samaná, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia. Estas precipitaciones persistirán la noche sobre todo en poblados cercanos a la costa Atlántica.

Las temperaturas se tornarán ligeramente calurosas en horas de la tarde, debido a la incidencia del viento del este/sureste. No obstante, continuarán agradables a frescas durante la noche y la madrugada, propias de la época del año, siendo esta sensación térmica más notoria en zonas montañosas y valles interiores, donde podrían presentarse nieblas o neblinas matutinas.

Distrito Nacional: nubes dispersas.

Santo Domingo Norte: nubes dispersas.

Santo Domingo Este: nubes aisladas.

Santo Domingo Oeste: nubes dispersas.

Temperaturas mínimas entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

Resumen: se prevé un ambiente mayormente soleado, con nubes dispersas y escasa actividad de precipitación en gran parte del país… Se esperan chubascos ampliamente aislados en algunas provincias cercanas a los sistemas montañosos… Temperaturas ligeramente calurosas.