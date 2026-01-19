Se esperan lluvias débiles y aisladas en horas de la tarde

En la noche, las lluvias continuarán de forma aislada en provincias del sureste, cordillera Central y nordeste, por débil vaguada

Predominarán condiciones estables en gran parte del territorio nacional durante la mañana. No obstante, se esperan lluvias débiles y aisladas en zonas puntuales costeras del sureste y nordeste; mientras que, en horas de la tarde, estas precipitaciones podrían extenderse hacia el interior del país, sin descartar el Gran Santo Domingo. En la noche, las lluvias continuarán de forma aislada en provincias del sureste, cordillera Central y nordeste, por débil vaguada.

Mañana martes, en la madrugada y las primeras horas de la mañana, se esperan lluvias en zonas costeras de La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata. En la tarde, las lluvias serán más frecuentes y se extenderán hacia Hato Mayor, el Gran Santo Domingo, entre otras provincias cercanas. Estas precipitaciones son asociadas al viento y la vaguada. En la noche, las lluvias seguirán afectando puntos del norte y centro.

Las temperaturas continuarán agradables a frescas en la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, especialmente en zonas montañosas y valles del interior, debido a la época del año, donde se prevén ocurrencias de nieblas y neblinas.

El estado del mar en la República Dominicana continúa desfavorable. Por tal razón, se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto en un sector de la costa Atlántica, desde Cabo Cabrón (Samana) hasta Cabo Engaño (La Altagracia) y también en la costa Caribeña, desde Isla Beata (Pedernales) hasta Paraíso (Barahona), debido a viento moderado y olas anormales. En el resto de la costa Caribeña, se recomienda navegar con precaución, sin alejarse del perímetro costero y evitando aventurarse mar adentro.

Distrito Nacional: escasas nubes y sensación fresca.

Santo Domingo Norte: nubes aisladas y sensación agradable.

Santo Domingo Este: nubes aisladas y sensación fresca.

Santo Domingo Oeste: nubes dispersas, sensación agradable.

Temperaturas mínimas entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 29 °C y 31 °C.

Resumen: Anticiclón mantiene buen tiempo y escasas las lluvias… Sensación fresca en las temperaturas en horas de la madrugada y primeras horas del día y viento del este/noreste… Sistema frontal estacionario sobre Cuba y las Bahamas, débil vaguada al noroeste de Haití… Recomendaciones marítimas en ambas costas ver informe marino.https://indomet.gob.do/pronostico/informes-marino/informe-marino-3