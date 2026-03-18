Salud Pública confirma irregularidades tratamiento Dr. Fadul

Salud Pública confirma que el doctor está habilitado como médico internista y no como especialista en pediatría

El Ministerio de Salud Pública tras las denuncias sobre el Dr. Fadul y su polémico tratamiento para el autismo está analizando los medicamentos y sustancias utilizados para confirmar si circulan al margen de la ley, ya que muchos productos eran reenvasados sin autorización.

Salud Pública confirma que el doctor está habilitado como médico internista y no como especialista en pediatría, neurología o psiquiatría infantil, por lo que debe manejar estos casos mediante interconsultas.

El ministerio exhorta al cumplimiento del protocolo oficial para el autismo, lo que pone en duda la validez científica de las terapias alternativas basadas en vitaminas o aminoácidos utilizadas por Fadul.