república dominicana e india firman acuerdo para facilitar el comercio bilateral

Por Yohanna Guzmán

Con este acuerdo, República Dominicana consolida su posición como un socio confiable en el comercio internacional y da un paso firme hacia su meta de convertirse en un centro logístico regional.

En un paso significativo hacia la modernización y dinamización del comercio exterior, la Dirección General de Aduanas de República Dominicana y la Junta Central de Impuestos Indirectos y Aduanas de India han firmado un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) que permitirá a los Operadores Económicos Autorizados (OEA) de ambos países acceder a beneficios aduaneros recíprocos. Este acuerdo marca un hito en la cooperación bilateral y refuerza el compromiso de ambas naciones con la facilitación del comercio seguro y eficiente.

La Dirección General de Aduanas (DGA) de República Dominicana y la Junta Central de Impuestos Indirectos y Aduanas (CBIC) de India han firmado un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo que permitirá a los Operadores Económicos Autorizados (OEA) de ambos países disfrutar de las mismas ventajas comerciales y facilidades aduaneras en todos los puertos y aeropuertos de ambas naciones.

¿qué implica este acuerdo

¿Qué implica este acuerdo?

– Reconocimiento mutuo de los OEA, lo que agiliza el despacho de mercancías y reduce inspecciones innecesarias.

– Plan de acción conjunto para mejorar la seguridad en las cadenas de suministro y facilitar el comercio internacional.

– Intercambio de información sobre criterios de autorización y procesos aduaneros.

– Visitas de validación conjunta para evaluar la compatibilidad de los programas OEA en ambos territorios.

Impacto estratégico

Este acuerdo fortalece las relaciones comerciales entre República Dominicana e India, abriendo nuevas oportunidades para exportadores dominicanos en uno de los mercados más grandes del mundo. Además, forma parte del plan de convertir al país caribeño en un hub logístico de clase mundial.

Con este acuerdo, República Dominicana consolida su posición como un socio confiable en el comercio internacional y da un paso firme hacia su meta de convertirse en un centro logístico regional. La alianza con India, una de las economías más dinámicas del mundo, abre nuevas puertas para los exportadores dominicanos y fortalece los lazos estratégicos entre ambas naciones, impulsando el crecimiento económico y la competitividad global.