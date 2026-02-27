República Dominicana celebra 182 años de libertad con orgullo y modernización

Más allá de los desfiles y las ofrendas florales, el 27 de febrero representa para los dominicanos un momento de reflexión sobre la identidad nacional

La República Dominicana se viste de gala para conmemorar el 182 aniversario de su Independencia Nacional. Bajo el lema de «Dios, Patria y Libertad», el país celebra la gesta heroica de 1844, liderada por Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella.

Rendición de Cuentas y Desfile Militar

Como dicta la tradición constitucional, el presidente Luis Abinader se presentará ante la Asamblea Nacional para su discurso de rendición de cuentas. Se espera que el mandatario destaque logros en infraestructura y el crecimiento económico del último año.

Posteriormente, el Malecón de Santo Domingo se convertirá en el escenario del majestuoso Desfile Militar y Policial, donde miles de ciudadanos se agrupan para ver el despliegue de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad, en una exhibición de soberanía y destreza.

Un compromiso renovado

Más allá de los desfiles y las ofrendas florales, el 27 de febrero representa para los dominicanos un momento de reflexión sobre la identidad nacional. En un contexto de modernización y desafíos regionales, la fecha reafirma el compromiso de la nación con la democracia, la libertad y el desarrollo sostenible que soñaron los Trinitarios.