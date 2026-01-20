Reportan intento de secuestro de un niño de 7 años en Moca

El fiscal de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Espaillat, subraya la importancia de investigar a fondo sin dar declaraciones prematuras, ya que aún no hay pruebas definitivas que confirmen o desmientan el intento de secuestro

El presunto intento de secuestro de un niño de 7 años en Moca, que estaba jugando cerca de un río, fue supuestamente llevado por un hombre vestido de negro

El niño afirmó no conocer a la persona que lo llevaba «bajo presión».

El fiscal de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Espaillat, Fernando Martínez, interviene en el programa para ofrecer detalles sobre la investigación inicial. Martínez menciona que la información proporcionada por la policía difiere de la de los familiares y que están tramitando una entrevista forense con el niño para esclarecer los hechos.

El fiscal hace un llamado a la creación de un directorio municipal de CONANI en cada provincia, explicando que este organismo sería crucial para coordinar las políticas públicas relacionadas con los problemas de niños y adolescentes.

Además, subraya la importancia de investigar a fondo sin dar declaraciones prematuras que puedan «provocar una situación en el país», ya que aún no hay pruebas definitivas que confirmen o desmientan el intento de secuestro.