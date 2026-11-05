Reconocen a Kin Sánchez por preservar la memoria de la Ciudad Colonial

Altagracia Mella Russo, fundadora y directora del Museo Casa Mella-Russo, y Desirée Cepeda encabezaron el homenaje, que reunió a residentes, artistas y gestores culturales de Santo Domingo

Por :Severo Rivera

Santo Domingo.- El gestor cultural y escritor Kin Sánchez Fernández recibió un reconocimiento por su trayectoria dedicada a preservar la memoria histórica y el patrimonio cultural dominicano, durante una concurrida ceremonia celebrada en el Museo Centro Cultural Casa Mella-Russo, en la Ciudad Colonial.

El homenaje, realizado la noche de este miércoles 4 de noviembre, fue organizado por Altagracia Mella Russo, fundadora y directora del museo, y Desirée Cepeda, artista y gestora cultural, quienes destacaron la dedicación del homenajeado a la conservación de las tradiciones y los relatos históricos de Santo Domingo.

La actividad reunió a numerosos residentes de la Ciudad Colonial y de otros sectores de la capital, así como a artistas, representantes de instituciones, gestores culturales y amigos de Sánchez Fernández.

El encuentro estuvo marcado por las muestras de afecto hacia el homenajeado y el reconocimiento a su compromiso con la preservación de la identidad cultural dominicana.

Un homenaje nacido de la amistad y la gratitud

Altagracia Mella Russo destacó el significado especial de abrir las puertas del centro cultural para reconocer a una persona estrechamente vinculada con la historia y las tradiciones de la Ciudad Colonial.

“Para nuestra institución, abrir las puertas esta noche tiene un significado muy especial. Nos convoca la gratitud, la amistad y el sano orgullo de reconocer a un ser humano excepcional, cuya vida y trayectoria están indisolublemente ligadas al latido cultural e histórico de este espacio primado de América”, expresó el discurso de bienvenida.

El mensaje destacó que la iniciativa surgió del cariño y el respeto de las dos gestoras culturales, quienes comparten con Sánchez Fernández el interés por conservar y promover el patrimonio dominicano.

“Este reconocimiento que hoy se entrega nace de la iniciativa, el profundo cariño y el respeto de dos mujeres que, además de ser sus amigas entrañables, comparten con él la misma pasión y el desvelo por nuestra identidad: las señoras Desirée Cepeda y Altagracia Mella Russo”, señala el discurso.

La ceremonia también permitió destacar la importancia de reconocer públicamente a quienes dedican su vida a conservar las expresiones culturales y transmitirlas a las nuevas generaciones.

La artista y gestora cultural Desirée Cepeda acompañó a Altagracia Mella Russo en la entrega de un pergamino que distingue los aportes de Sánchez Fernández a la conservación del patrimonio histórico dominicano.

El documento lo reconoce como “un custodio incansable de la memoria histórica dominicana y un pilar fundamental en la salvaguarda de nuestro patrimonio”.

La distinción también destaca su trayectoria como gestor cultural de Santo Domingo y autor de la obra “Guía de Anécdotas, Cuentos, Crónicas y Leyendas de la Ciudad Colonial”, dedicada a recopilar relatos vinculados con el centro histórico de la capital.

“Su pasión ha mantenido vivos los relatos de la Ciudad Primada de América, inspirando a presentes y futuras generaciones a amar y preservar nuestras raíces”, expresa el pergamino.

Para las organizadoras, la distinción representa una oportunidad de reconocer una trayectoria que ha contribuido a mantener vigentes las tradiciones y fortalecer el conocimiento de la historia dominicana.

Geo Ripley resalta su obra cultural y filantrópica

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue la intervención del gestor cultural y artista visual Geo Ripley, quien destacó los aportes culturales y filantrópicos de Kin Sánchez Fernández.

Ripley resaltó su compromiso con la preservación de la memoria histórica y su participación en iniciativas orientadas a promover las expresiones culturales de la Ciudad Colonial.

La trayectoria del homenajeado también fue valorada en el discurso de bienvenida, que destacó su capacidad para transmitir a distintas generaciones el significado histórico y humano del centro colonial.

“Hablar de Kin Sánchez Fernández es hablar de memoria viva, de salvaguarda de nuestro patrimonio y de un entusiasmo contagioso que ha inspirado a generaciones a mirar la Ciudad Colonial no solo como un conjunto de piedras antiguas, sino como un cofre lleno de historias, alma e identidad”, expresa el mensaje.

El discurso también destacó la constancia de su trabajo cultural y amistad que le une desde su juventu.

“Su dedicación no ha sido un trabajo; ha sido un apostolado cultural que Altagracia y Desirée, testigos de primera línea de su entrega, hoy deciden honrar públicamente”, señala otro fragmento.

Kin agradece el respaldo de la comunidad

Kin Sánchez Fernández

Kin Sánchez Fernández agradeció las muestras de afecto y el reconocimiento recibido durante la ceremonia, especialmente la presencia de numerosos residentes de la Ciudad Colonial y de otros sectores de Santo Domingo.

La amplia concurrencia otorgó un significado especial al homenaje, celebrado en el entorno histórico al que ha dedicado gran parte de su trayectoria como gestor cultural.

Su labor ha estado vinculada con la difusión de historias, personajes, costumbres y acontecimientos que forman parte de la identidad del centro histórico de la capital.

A través de sus publicaciones y de su participación en proyectos culturales, Sánchez Fernández ha contribuido a promover el conocimiento de la Ciudad Colonial y la importancia de preservar su memoria.

Un reconocimiento al compromiso con la cultura

Durante la ceremonia, las organizadoras agradecieron la presencia de los asistentes y resaltaron la importancia de celebrar la trayectoria de quienes trabajan por conservar la memoria histórica dominicana.

“Agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta velada donde la cultura se viste de gala para dar las gracias. Esperamos que disfruten de este merecido homenaje a un hombre que ha hecho de la gestión cultural su bandera y de la amistad su mejor legado”, expresa el cierre del discurso de bienvenida.

La actividad concluyó con nuevas muestras de afecto hacia Kin Sánchez Fernández y el reconocimiento de su contribución a la preservación del patrimonio cultural de Santo Domingo.

Manerra

La sorpresa de la noche estuvo a cargo del cantautor Manerra, quien, al concluir el acto protocolar, subió al escenario e interpretó dos canciones que fueron recibidas con cálidos aplausos por los asistentes.

Arnold Martínez, gerente del Museo Centro Cultural Casa Mella-Russo, tuvo a su cargo la moderación de la ceremonia, que transcurrió en un ambiente de amistad y reconocimiento.

Casa Mella-Russo, un espacio dedicado al arte y la historia

El Museo Centro Cultural Casa Mella-Russo es una institución privada sin fines de lucro dedicada a promover y visibilizar las artes nacionales, preservar el patrimonio histórico y fomentar el diálogo cultural.

Su sede ocupa una edificación de la Ciudad Colonial, ubicada en la calle Duarte, esquina Arzobispo Nouel, cuyos orígenes se remontan a 1538.

La propiedad fue adquirida en 2016 por Altagracia Mella Russo, coleccionista, mecenas, fundadora y directora del museo, quien emprendió un proceso de recuperación del inmueble para convertirlo en un espacio dedicado al arte, la historia y la cultura.

La restauración contó con la participación de ingenieros, arquitectos, arqueólogos e historiadores, quienes trabajaron para recuperar elementos originales de la estructura y conservar sus características históricas.

Debido a las modificaciones realizadas por antiguos propietarios, fue necesario desarrollar un proceso de consolidación en distintas etapas, mediante el cual se recuperaron vestigios de la edificación colonial.

El proyecto permitió transformar el inmueble en un centro cultural que integra su historia arquitectónica, los objetos vinculados con la propiedad y la colección de arte Mella-Russo.

Además de conservar y exhibir piezas de valor histórico y artístico, la institución desarrolla actividades educativas y culturales, entre ellas talleres, charlas, becas y pasantías.

Su propuesta busca fortalecer la participación del público, estimular la reflexión sobre el arte y establecer vínculos entre el pasado, el presente y las nuevas generaciones.

Fotos: Cedidas por Eduardo J. Rivera