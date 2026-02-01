Reapertura de consulados y vuelos entre Venezuela y RD

Esto marca el fin de la suspensión de servicios consulares y vuelos que se mantenía desde 2024 tras tensiones políticas.
Venezuela y República Dominicana anunciaron este 1 de febrero de 2026 la reanudación de sus relaciones diplomáticas, con la reapertura de consulados en Caracas y Santo Domingo y el restablecimiento de la conexión aérea directa entre ambos países.
Impacto en la Conexión Aérea
- Antes de la suspensión, la ruta Caracas–Santo Domingo era una de las más transitadas de la región, utilizada por turistas, familias y comerciantes.
- La reactivación permitirá nuevamente el intercambio comercial y turístico directo, sin necesidad de escalas en terceros países.
Beneficios para las Comunidades
- Migrantes y residentes podrán realizar trámites de pasaportes, documentos y asistencia consular sin viajar a otros países.
- Se espera una reducción en costos y tiempos para quienes dependen de estos servicios.
- El acuerdo busca mantener una comunicación fluida entre cancillerías para garantizar seguridad y eficiencia en aeropuertos y consulados.
Contexto Político
- Las relaciones se habían deteriorado en 2024, tras las elecciones en Venezuela que generaron tensiones diplomáticas.
- La decisión de reactivar vínculos refleja un esfuerzo conjunto de cooperación bilateral y un paso hacia la normalización plena.
Este acuerdo representa un avance significativo en la normalización de relaciones bilaterales, con beneficios inmediatos para ciudadanos y empresas en ambos países.