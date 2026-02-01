Más Contenido

    Reapertura de consulados y vuelos entre Venezuela y RD

    Esto marca el fin de la suspensión de servicios consulares y vuelos que se mantenía desde 2024 tras tensiones políticas.

    Venezuela y República Dominicana anunciaron este 1 de febrero de 2026 la reanudación de sus relaciones diplomáticas, con la reapertura de consulados en Caracas y Santo Domingo y el restablecimiento de la conexión aérea directa entre ambos países.

    Esto marca el fin de la suspensión de servicios consulares y vuelos que se mantenía desde 2024 tras tensiones políticas.

    Impacto en la Conexión Aérea

    • Antes de la suspensión, la ruta Caracas–Santo Domingo era una de las más transitadas de la región, utilizada por turistas, familias y comerciantes.
    • La reactivación permitirá nuevamente el intercambio comercial y turístico directo, sin necesidad de escalas en terceros países.

    Beneficios para las Comunidades

    • Migrantes y residentes podrán realizar trámites de pasaportes, documentos y asistencia consular sin viajar a otros países.
    • Se espera una reducción en costos y tiempos para quienes dependen de estos servicios.
    • El acuerdo busca mantener una comunicación fluida entre cancillerías para garantizar seguridad y eficiencia en aeropuertos y consulados.

    Contexto Político

    • Las relaciones se habían deteriorado en 2024, tras las elecciones en Venezuela que generaron tensiones diplomáticas.
    • La decisión de reactivar vínculos refleja un esfuerzo conjunto de cooperación bilateral y un paso hacia la normalización plena.

    Este acuerdo representa un avance significativo en la normalización de relaciones bilaterales, con beneficios inmediatos para ciudadanos y empresas en ambos países.

