Reapertura de consulados y vuelos entre Venezuela y RD

Venezuela y República Dominicana anunciaron este 1 de febrero de 2026 la reanudación de sus relaciones diplomáticas, con la reapertura de consulados en Caracas y Santo Domingo y el restablecimiento de la conexión aérea directa entre ambos países.

Esto marca el fin de la suspensión de servicios consulares y vuelos que se mantenía desde 2024 tras tensiones políticas.

Impacto en la Conexión Aérea

Antes de la suspensión, la ruta Caracas–Santo Domingo era una de las más transitadas de la región , utilizada por turistas, familias y comerciantes.

La reactivación permitirá nuevamente el intercambio comercial y turístico directo, sin necesidad de escalas en terceros países.

Beneficios para las Comunidades

Migrantes y residentes podrán realizar trámites de pasaportes, documentos y asistencia consular sin viajar a otros países.

Se espera una reducción en costos y tiempos para quienes dependen de estos servicios.

El acuerdo busca mantener una comunicación fluida entre cancillerías para garantizar seguridad y eficiencia en aeropuertos y consulados.

Contexto Político

Las relaciones se habían deteriorado en 2024 , tras las elecciones en Venezuela que generaron tensiones diplomáticas.

La decisión de reactivar vínculos refleja un esfuerzo conjunto de cooperación bilateral y un paso hacia la normalización plena.

Este acuerdo representa un avance significativo en la normalización de relaciones bilaterales, con beneficios inmediatos para ciudadanos y empresas en ambos países.