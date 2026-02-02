RD Explicado por Alan Delmonte Bertrán

Delmonte explica que tiene dos canales. «RD Explicado» se centra en la historia de República Dominicana, mientras que «RD Futuro» destaca a dominicanos valiosos alrededor del mundo.

Alan Delmonte Bertrán, mercadólogo y educador, conversa con Jatnna Tavárez sobre su trabajo en «RD Explicado» y «RD Futuro».

Delmonte explica que tiene dos canales. «RD Explicado» se centra en la historia de República Dominicana, mientras que «RD Futuro» destaca a dominicanos valiosos alrededor del mundo.

La idea de crear contenido histórico surgió en Guatemala, donde vivió dos años y medio y tuvo éxito contando la historia guatemalteca. Al regresar a República Dominicana, decidió adaptar el proyecto al contexto dominicano con el apoyo del grupo corporativo New Horizons.

Alan menciona que para recopilar información, el Archivo General de la Nación es una fuente invaluable, a pesar de su complejidad. Destaca la riqueza de los libros digitales y la información disponible que, una vez se aprende a explorar, se vuelve ilimitada.