RD entre los países líderes en proteger el 30% de sus mares

La CEPAL propone orientar la región hacia una economía azul, inclusiva y resiliente, identificando la protección de los ecosistemas marinos y el combate a la contaminación como prioridades inmediatas

La República Dominicana se consolida como uno de los referentes ambientales de la región al posicionarse en el octavo lugar entre los países de América Latina y el Caribe con mayor superficie marina protegida. Según el informe «Horizonte Azul 2025» de la CEPAL, citado por el medio elDinero, el país ha logrado conservar el 13.3% de sus espacios marítimos.

Puntos clave del informe:

Meta superada: Con ese 13.3%, el país ya sobrepasó el objetivo regional que se había fijado para el año 2020.

Con ese 13.3%, el país ya sobrepasó el objetivo regional que se había fijado para el año 2020. El desafío 2030: A pesar del avance, la cifra actual representa menos de la mitad del objetivo global del 30% propuesto para el final de esta década.

En el ranking regional, encabezan la lista Chile y Colombia, con un 41.2% y 41.1% de sus áreas marinas bajo protección legal respectivamente. En el caso colombiano, el reporte indica la implementación de “otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas (OMEC)”, que representan un 6.9% adicional a la superficie protegida.

Otros países que se aproximan a la meta del 30% fijada para el año 2030 son Costa Rica (28.4%), Brasil (26.7%) y Panamá (26.3%). México suma un 22.2%, mientras que Ecuador registra un 19.3%.

Por debajo del porcentaje de Quisqueya, se encuentran Belice (12.4%) y Argentina (12.2%). Entretanto, naciones como Perú, Bahamas, Honduras, San Cristóbal y Nieves, Venezuela, Cuba y Nicaragua mantienen niveles de protección inferiores al 10%, por lo que no han alcanzado aún la meta de 2020.