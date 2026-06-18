RD en el epicentro del cine iberoamericano en Juan Dolio

Las reuniones del cine iberoamericano se llevará a cabo del 22 al 26 de junio de 2026, teniendo como escenario principal Juan Dolio.

La República Dominicana consolida su posición como un referente en la industria audiovisual al convertirse en la sede oficial de las próximas reuniones de las máximas autoridades del cine iberoamericano. Este trascendental encuentro se llevará a cabo del 22 al 26 de junio de 2026, teniendo como escenario principal las instalaciones del Club Hemingway, ubicado en Juan Dolio.

El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa encabezada por el viceministro de Creatividad y Formación Artística del Ministerio de Cultura, Amaury Sánchez; la directora general de la DGCINE, Marianna Vargas Gurilieva; el presidente del Banco López de Haro, Javier Rodríguez, y el gerente general del Club Hemingway, Ángel Pérez.

¿Quiénes participarán en las reuniones?

Este evento congrega a los líderes y tomadores de decisiones más influyentes de la industria cinematográfica de habla hispana y portuguesa. Entre los asistentes destacan:

Autoridades de la CAACI: Representantes de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica.

Representantes de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica. Comité Intergubernamental de Ibermedia: El fondo de ayuda a la coproducción de películas iberoamericanas.

El fondo de ayuda a la coproducción de películas iberoamericanas. Directores de Institutos de Cine: Titulares de las direcciones y ministerios de cultura de los 22 países miembros (Latinoamérica, España, Portugal e Italia como país invitado).

Titulares de las direcciones y ministerios de cultura de los 22 países miembros (Latinoamérica, España, Portugal e Italia como país invitado). Productores y delegados: Expertos en financiamiento, distribución y coproducción internacional.

¿De qué trata el evento y qué hacen allí?

No se trata de un festival de exhibición de películas, sino de una cumbre ejecutiva y estratégica. Durante estos cinco días en Juan Dolio, las autoridades se reúnen para:

Definir políticas públicas: Analizar los retos y el futuro del espacio audiovisual iberoamericano.

Analizar los retos y el futuro del espacio audiovisual iberoamericano. Aprobar fondos de financiamiento: Revisar y seleccionar los proyectos cinematográficos (documentales, series y películas de ficción) que recibirán el apoyo económico del fondo Ibermedia para su desarrollo y coproducción.

Revisar y seleccionar los proyectos cinematográficos (documentales, series y películas de ficción) que recibirán el apoyo económico del fondo Ibermedia para su desarrollo y coproducción. Fomentar alianzas: Crear tratados bilaterales y multilaterales para facilitar la distribución de las películas en la región y combatir la piratería.

¿Por qué es importante para el país?

Albergar este evento representa un hito diplomático y económico para la República Dominicana por varias razones estratégicas:

Atracción de Inversión Extranjera: Posiciona a las locaciones dominicanas (como Juan Dolio y sus modernos estudios) en la mente de los principales productores internacionales, fomentando que vengan a rodar al país.

Posiciona a las locaciones dominicanas (como Juan Dolio y sus modernos estudios) en la mente de los principales productores internacionales, fomentando que vengan a rodar al país. Fortalecimiento de la Ley de Cine: Demuestra la madurez y la seguridad jurídica de la industria audiovisual local ante los ojos del mundo.

Demuestra la madurez y la seguridad jurídica de la industria audiovisual local ante los ojos del mundo. Oportunidades para el talento local: Aumenta las posibilidades de que proyectos dominicanos logren acuerdos de coproducción con países como España, México o Argentina, garantizando presupuestos más amplios y distribución internacional.

La celebración de estos encuentros cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura, el respaldo del Banco López de Haro y el apoyo del Club Hemingway. Asimismo, cuenta con el patrocinio de La Aurora Cigars, Ron E. León Jimenes, Café Kora, Cortés Hermanos con su marca Forteza, Timecode Films, Terra RD Partners y TIMM como media partner.

Ciclo de Cine Iberoamericano

Como parte de las actividades paralelas al encuentro, se desarrollará un Ciclo de Cine Iberoamericano, que acercará al público dominicano una selección de obras representativas de distintos países de la región. Las proyecciones tendrán lugar en la Cinemateca Dominicana, el Club Hemingway y la Fortaleza Ozama, promoviendo el intercambio cultural y el acceso a la diversidad cinematográfica iberoamericana.