RD conecta con más de 1,600 turoperadores y agentes en Ciudad de México

República Dominicana presentó en Ciudad de México el roadshow Meet in Paradise, reuniendo a más de 1,600 turoperadores

República Dominicana presentó en Ciudad de México el roadshow Meet in Paradise, reuniendo a más de 1,600 turoperadores, agentes de viajes y medios para impulsar la llegada de turistas mexicanos y promover segmentos como lujo, bodas y MICE.

El ministro de Turismo, David Collado, presentó la oferta turística del país destacando playas de clase mundial, riqueza cultural, gastronomía y una infraestructura hotelera sólida. El evento puso énfasis en segmentos especializados: turismo de lujo, bodas, MICE y turismo de experiencias.

“Hoy estamos aquí más que promocionando un destino, les estamos mostrando una experiencia única que los mexicanos deben vivir”, expresó el ministro David Collado.

La jornada combinó capacitaciones interactivas, paneles temáticos y experiencias culturales y gastronómicas, diseñadas para que los asistentes conectaran de forma sensorial con la marca República Dominicana. Además, se integró el componente académico con la participación de estudiantes universitarios.

57 estudiantes y representantes de universidades mexicanas participaron en el evento, incluyendo instituciones como ESDIE, Universidad Intercontinental, Universidad Anáhuac, Universidad Latinoamericana, UNAM y Universidad de Negocios ISEC, reforzando el enfoque en formación y desarrollo de talento para la industria turística.

El Meet in Paradise en Ciudad de México consolidó a la República Dominicana como un destino competitivo para el mercado mexicano, apoyado por cifras de crecimiento y una estrategia que combina promoción comercial, experiencias sensoriales y formación académica. La iniciativa abre puertas para mayores flujos turísticos, alianzas comerciales y proyectos de inversión entre ambos países.