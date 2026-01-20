RD busca expandir el Turismo en FITUR 2026

El ministro de Turismo, David Collado, tiene programado un encuentro con tour operadores para presentar los atractivos del país.

También se destaca una exposición en honor a la artista Quisqueya Enríquez, patrocinada por el Ministerio de Turismo.

El ministro David Collado realizará un «rock show» para tour operadores, agentes de viaje y aerolíneas, detallando los atractivos de República Dominicana y sus planes de fortalecimiento como destino.

El stand de República Dominicana en FITUR 2026 se inaugurará en las instalaciones de IFEMA el miércoles 21. La feria en general se inaugurará el jueves 22 con la presencia de la realeza española.

El Banco de Reservas ha destinado alrededor de 61 mil millones de pesos al cierre de 2025 para el sector turístico, lo que representa el 45% de los financiamientos bancarios.