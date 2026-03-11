Rafael Paz afirma Fuerza del Pueblo entra en una nueva etapa de oposición activa, propuestas concretas y preparación para gobernar

El dirigente político subrayó que la Fuerza del Pueblo se proyecta hoy como la principal alternativa de poder en la República Dominicana

El presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, Rafael Paz, afirmó que esa organización ha entrado en una nueva etapa de consolidación política, caracterizada por una oposición más firme, una agenda más propositiva y una clara preparación para asumir la dirección del país.

Durante una entrevista en el programa Telematutino, Paz sostuvo que, tras completar su proceso interno de reorganización y elección de autoridades, la Fuerza del Pueblo ha fortalecido su capacidad de interpretar las principales preocupaciones de la ciudadanía, denunciar las fallas del gobierno y presentar soluciones concretas frente a la crisis económica y social que vive la República Dominicana.

“El país está frente a un gobierno que ha administrado con mucha propaganda y poca transformación real. Nuestra responsabilidad como principal fuerza de oposición es señalar lo que está mal, pero también plantear con claridad qué debe hacerse distinto”, expresó.

Paz señaló que la Fuerza del Pueblo ha venido desarrollando una oposición sustentada en propuestas en áreas críticas como salud, electricidad, educación y economía, con énfasis en la defensa de la calidad de vida de las familias dominicanas.

En materia de salud, criticó la situación que atraviesa el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), advirtiendo que su deterioro afecta principalmente a los sectores más vulnerables. En el ámbito eléctrico, sostuvo que el partido ha insistido en la necesidad de corregir las debilidades estructurales del sistema, especialmente en transmisión, distribución y reducción de pérdidas, en lugar de seguir improvisando con medidas de emergencia que aumentan la carga sobre las finanzas públicas.

Sobre educación, cuestionó la intención del gobierno de fusionar el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, al considerar que la prioridad nacional debe estar en elevar la calidad del aprendizaje y garantizar respuestas concretas a las familias que hoy enfrentan dificultades para acceder al sistema público. En ese contexto, propuso explorar mecanismos como un bono o voucher educativo que alivie la presión económica sobre miles de hogares.

En el plano económico, Paz advirtió sobre la desaceleración de sectores clave, el aumento del costo de la vida y el impacto persistente de la inflación sobre los alimentos, factores que —dijo— golpean con mayor fuerza a los hogares de clase media y de menores ingresos.

El dirigente político subrayó que la Fuerza del Pueblo se proyecta hoy como la principal alternativa de poder en la República Dominicana, al haber consolidado crecimiento orgánico, estructura nacional y una agenda cada vez más conectada con las necesidades reales de la población.

Destacó que en las últimas elecciones el partido superó el millón doscientos mil votos, consolidándose como la principal fuerza opositora del país y fortaleciendo las bases de su proyecto hacia 2028.

Paz también rechazó los intentos de sectores oficialistas de promover supuestas divisiones internas dentro de la organización, particularmente entre el expresidente Leonel Fernández y el senador Omar Fernández, y aseguró que la Fuerza del Pueblo mantiene plena cohesión política y estratégica.

“Cuando un gobierno entra en desgaste, intenta distraer, dividir y sembrar ruido en sus adversarios. Pero la Fuerza del Pueblo está concentrada en otra cosa: organizarse, proponer y prepararse para gobernar”, concluyó.