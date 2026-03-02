¿Qué sigue tras la ofensiva Iraní?

El analista Nelson Espinal aborda los posibles efectos inmediatos en los mercados globales y la estrategia de negociación de Estados Unidos con Irán.

Un análisis de la reciente escalada del conflicto en Oriente Medio, centrándose en las implicaciones de los ataques de Irán y las respuestas de Estados Unidos e Israel. El analista Nelson Espinal aborda los posibles efectos inmediatos en los mercados globales y la estrategia de negociación de Estados Unidos con Irán.

Se espera volatilidad en el precio del petróleo, especialmente si se amenaza el Estrecho de Ormuz. También se prevé un aumento en las primas de seguros y los costos de transporte, lo que afectaría al gas natural, fertilizantes y alimentos. Los inversionistas buscarán activos seguros como el oro y los bonos del tesoro, lo que presionaría las monedas emergentes.

Nelson Espinal explica que para la administración Trump, la amenaza y la ejecución de la misma son parte de la estrategia de negociación. Se menciona que Estados Unidos pudo haber usado las negociaciones como un método para ganar tiempo mientras se preparaba para una acción militar.