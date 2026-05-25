Pronóstico: Lluvias y oleaje peligroso este lunes

Las condiciones del tiempo para este lunes estarán dominadas por la inestabilidad que generará la combinación de una vaguada y el paso de una onda tropical por nuestro territorio

Hoy lunes el panorama meteorológico es muy activo. Las condiciones del tiempo para este lunes estarán dominadas por la inestabilidad que generará la combinación de una vaguada y el paso de una onda tropical por nuestro territorio, lo que se traducirá en lluvias significativas y condiciones marítimas adversas.

Evolución de las lluvias durante el día

El comportamiento de las precipitaciones variará a medida que avance la jornada, afectando diferentes regiones:

Durante la mañana

Desde tempranas horas, la humedad arrastrada por la onda tropical y la vaguada provocará actividad de aguaceros dispersos con ocasionales tronadas. Las zonas que deben prepararse para estas lluvias matutinas son:

Poblados de la región noreste.

El Valle del Cibao.

El litoral Caribeño.

Después del mediodía

Para la tarde, la inestabilidad se profundizará. Se observarán nublados distanciados acompañados de aguaceros dispersos, tronadas y posibles ráfagas de viento. Esta actividad se concentrará hacia el interior del país, afectando específicamente a las provincias de las regiones:

Noreste y suroeste.

La Cordillera Central.

La zona fronteriza.

Alerta en las costas

Un dato fundamental para este lunes es el estado del mar. Se prevén condiciones de oleaje peligroso en ambas costas del país (tanto en el litoral Atlántico como en el Caribeño). Se recomienda a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones, así como a los usuarios de playas, mantenerse estrictamente apegados a las orientaciones y restricciones emitidas por las autoridades competentes.

Pronóstico para el Gran Santo Domingo

Para quienes residen o transitan por la capital, el paraguas será indispensable, especialmente en la segunda mitad del día.

Zona Pronóstico para este lunes Distrito Nacional Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos y tronadas en la tarde. Provincia Santo Domingo Nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas en la tarde.

Recomendación del meteorólogo: Anticipe sus salidas, conduzca con precaución ante la posible reducción de visibilidad por las lluvias y evite cruzar calles o avenidas que presenten acumulaciones de agua.