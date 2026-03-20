Prohens refuerza cooperación educativa en su visita a escuela de formación profesional en RD

En el marco de su agenda oficial en el Caribe, la presidenta de las Illes Balears, Marga Prohens, visitará hoy un centro de formación profesional en la República Dominicana

El objetivo del encuentro es conocer de primera mano los proyectos formativos que se desarrollan en el país y explorar nuevas vías de colaboración en materia de capacitación laboral y talento.

Fomento del talento y la formación dual

La visita subraya el compromiso de Prohens con la educación técnica y profesional, un pilar que comparte tanto el archipiélago balear como la nación dominicana, especialmente en sectores estratégicos como la hostelería, el turismo y los servicios.

Durante el recorrido por las instalaciones, se espera que la presidenta mantenga un encuentro con docentes y alumnos para intercambiar impresiones sobre la importancia de la formación dual y la inserción de los jóvenes en el mercado laboral actual.

Alianza estratégica entre territorios

Este encuentro no es solo una visita institucional, sino un paso más en el fortalecimiento de los lazos históricos y económicos que unen a Baleares con la República Dominicana. La colaboración en formación profesional se perfila como una herramienta clave para:

Mejorar la competitividad de las empresas con presencia en ambos destinos.

de las empresas con presencia en ambos destinos. Fomentar el intercambio de buenas prácticas pedagógicas.

pedagógicas. Impulsar la movilidad y la especialización de los trabajadores.