Primicia «Luisin Mejía desde la antesala a Fitur en España»

Luisin Mejía desde la antesala a Fitur en España, ofrece un panorama de la participación

Se destaca la presencia de bancos dominicanos como el Banco Popular y el Banco de Reservas, que presentan sus cifras y actividades en el sector turístico. El Banco Popular, pionero en financiamiento turístico, reportó una cartera activa de 900 millones de dólares.

Se espera que el Banco de Reservas tenga cifras similares.

Se mencionan más de 30 actividades culturales, financieras, de difusión de valores y gastronómicas organizadas por los bancos. El ambiente se describe con «pura adrenalina».