Tras chubascos matutinos en el este y noreste, las lluvias se intensificarán en el Cibao y noroeste esta tarde. Vigilan baja presión distante sin peligro

Para este jueves 19 de noviembre de 2026, el panorama meteorológico sobre la República Dominicana presentará un contraste marcado entre una mañana con precipitaciones pasajeras en la costa este y noreste, y una tarde con aguaceros más intensos hacia el interior y el noroeste del territorio nacional.

Evolución de las lluvias y zonas de incidencia

El comportamiento de la nubosidad y las precipitaciones se desarrollará en dos etapas a lo largo de la jornada:

Durante las horas matutinas: Estarán ocurriendo lluvias pasajeras (chubascos) sobre localidades de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez , entre otras provincias cercanas. En el resto del país predominará un cielo soleado y poco nuboso.

Estarán ocurriendo sobre localidades de , entre otras provincias cercanas. En el resto del país predominará un cielo soleado y poco nuboso. Para horas de la tarde: Se espera la ocurrencia de aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre Monte Plata, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde y Puerto Plata, entre otras localidades aledañas.

Monitoreo ciclónico internacional

Las autoridades meteorológicas informan sobre la evolución de un fenómeno en el océano Atlántico:

Sistema en vigilancia: Se prevé la formación de un sistema de baja presión no tropical a partir de mañana viernes al norte de las islas Bahamas.

Se prevé la formación de un a partir de mañana viernes al norte de las islas Bahamas. Probabilidad de desarrollo: Cuenta con un 60 % de probabilidad de formación ciclónica para los próximos siete días.

Cuenta con un para los próximos siete días. Impacto en el país: Por su distancia geográfica y su futuro desplazamiento, este sistema no ofrecerá peligro alguno para la República Dominicana.

Temperaturas y salud preventiva

Durante el día, las temperaturas se sentirán ligeramente calurosas debido a la incidencia directa del viento cálido y húmedo procedente del sureste, alcanzando máximas entre 29 °C y 31 °C y mínimas entre 23 °C y 25 °C. Hacia las horas de la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, tornándose más frescas especialmente en las zonas montañosas.

Recomendaciones de salud preventiva: Tome suficiente agua a lo largo del día para mantenerse adecuadamente hidratado.

Vista ropa ligera, holgada y de colores claros.

Permanezca en lugares frescos y bien ventilados.

Evite la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para la capital y los municipios de la provincia Santo Domingo se pronostica una jornada estable, con predominio del sol y precipitaciones mínimas: