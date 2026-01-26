Presidente Abinader encabeza desfile por el 213.º natalicio de Juan Pablo Duarte e inicia el Mes de la Patria

El jefe de Estado lideró los actos conmemorativos en honor al Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, destacando su legado histórico y dando apertura oficial al Mes de la Patria en la República Dominicana.

El presidente Luis Abinader encabezó este lunes el desfile conmemorativo del 213.º aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, fundador de la República Dominicana y figura clave en la independencia nacional. La actividad, realizada en Santo Domingo, reunió a autoridades civiles y militares, estudiantes y representantes de organizaciones sociales que rindieron homenaje al Padre de la Patria.

Durante el acto, Abinader resaltó la vigencia de los ideales de Duarte y subrayó la importancia de mantener viva su memoria como ejemplo de compromiso con la libertad y la soberanía nacional. “Recordar a Duarte es reafirmar nuestra identidad y nuestro compromiso con la democracia y el desarrollo de la nación”, expresó el mandatario.

Con este acto, el gobierno reafirma su compromiso de promover los valores patrios y de rendir tributo a quienes forjaron la República Dominicana.