Predominarán condiciones mayormente para la realización de actividades al aire libre

Se prevén lluvias débiles y aisladas, principalmente en provincias del noreste y sureste durante horas matutinas, mientras que, en la tarde podrían presentarse chubascos muy aislados

Para hoy, predominarán condiciones mayormente estables y favorables para la realización de actividades al aire libre en gran parte del territorio nacional, debido a la limitada incidencia de un sistema frontal localizado sobre el Canal del Viento. Solo se prevén lluvias débiles y aisladas, principalmente en provincias del noreste y sureste durante horas matutinas, mientras que, en la tarde podrían presentarse chubascos muy aislados en algunos sectores del suroeste y Cordillera Central.

Mañana jueves, soleado en la mañana, sin embargo, se observará un aumento de la nubosidad durante la tarde, debido a la influencia de un sistema frontal casi estacionario y su vaguada. Estas condiciones favorecerán la ocurrencia de lluvias débiles, en provincias del sureste como El Seibo, La Romana y La Altagracia. Durante la tarde, las lluvias seguirán siendo débiles y aisladas afectando a El Seibo, San José de Ocoa, Azua, Santiago Rodríguez, Dajabon, San Juan, Elias Piña e Independencia y podrían continuar en la noche de forma aislada en algunas localidades de, Santiago, Valverde, La Vega, Duarte, Hato Mayor y otros puntos de la costa norte.

Las temperaturas se sentirán frescas durante la mañana, tornándose ligeramente calurosas en horas de la tarde debido a la incidencia del sol. No obstante, continuarán agradables a frescas durante la noche y la madrugada, propias de la época del año, siendo esta sensación térmica más notoria en zonas montañosas y valles interiores, donde podrían presentarse nieblas o neblinas matutinas.

Distrito Nacional: escasas nubes.

Santo Domingo Norte: nubes dispersas a parcialmente nublado.

Santo Domingo Este: nubes aisladas.

Santo Domingo Oeste: nubes dispersas a nublados parciales aislados.

Temperaturas mínimas entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

Resumen: Un sistema frontal ubicado sobre el Canal del Viento presenta poca incidencia sobre el país, por lo que predomina un ambiente mayormente estable… Solo se prevén lluvias aisladas en algunas provincias, mientras que el oleaje se mantiene normal en ambas costas… Sistema de alta presión favoreciendo condiciones apropiadas para actividades al aire libre.