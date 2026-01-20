Polémica «Abinader no pagará deuda vieja a contratistas sin las cuentas claras»

Estas deudas se originaron de obras contratadas sin los procedimientos legales habituales, aunque el trabajo fue realizado en su totalidad

La polémica generada por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, al observar (no vetar) una ley que buscaba el pago a contratistas con «deudas impagables». Estas deudas se originaron de obras contratadas sin los procedimientos legales habituales, aunque el trabajo fue realizado en su totalidad.

El presidente Abinader observó los 14 artículos de la ley, considerándola inconsistente con la Constitución y el ordenamiento legal, ya que ordenaba pagos sin garantías ni provisión de fondos, y sin que la deuda pública fuera «cierta, líquida y exigible».

La observación no solo se refiere al procedimiento, sino también a la transparencia de la deuda, que según el presidente, «no son demostrables ante el Estado».