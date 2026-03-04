Personalidades de la Prensa Estrenan la Nueva Cédula

El programa general de cambio de cédulas para todos los ciudadanos comenzará el 12 de abril

El equipo del programa «Hoy Mismo» y otras personalidades fueron de los primeros en recibir la nueva cédula como parte de un programa especial antes del lanzamiento general.

El proceso, que incluye la captura de datos, preguntas sobre cambios de residencia o estado civil, y la verificación del tipo de sangre. Se menciona una depuración previa del registro civil.

El programa general de cambio de cédulas para todos los ciudadanos comenzará el 12 de abril. La JCE ha instalado más de 200 máquinas en centros de cedulación a nivel nacional y cuenta con la logística para atender a la población.