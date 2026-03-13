Padre busca justicia por su hija

La joven recibió más de 100 puntadas en la cara. Aunque afortunadamente no perdió el ojo, el daño estético y psicológico es severo

«El Show del Mediodía», donde un padre se presenta de manera espontánea para denunciar una agresión brutal contra su hija, Yina Valdés, y exigir justicia.

El conflicto se originó en el sector de Licey (Santiago) por una pelea entre dos niños (uno de 15 años y otro de 3 años). La madre del niño de 3 años le pidió a Yina que grabara la situación para tener pruebas.

Al ver que estaba grabando, la madre del otro menor y su otra hija de 17 años atacaron a Yina. Le quitaron el teléfono, lo rompieron y le desfiguraron el rostro utilizando un bisturí.

