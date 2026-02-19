Orgullo Dominicano: Domingo de los Santos asume nuevos retos en la Policía de Nueva Jersey

Hijo de inmigrantes, Domingo de los Santos encarna la resiliencia dominicana. Sus colegas lo describen como un oficial de «mano firme pero corazón abierto»

La historia de la diáspora dominicana suma un nuevo capítulo de éxito y servicio. Domingo de los Santos, un oficial de raíces dominicanas que ha escalado peldaños con base en la disciplina y el compromiso, se consolida como una figura clave dentro de la Policía de Nueva Jersey, asumiendo recientemente nuevas responsabilidades que ponen a prueba su liderazgo en una de las zonas logísticas más complejas de los Estados Unidos.

Su ascenso no es solo un logro personal, sino un mensaje de superación para la comunidad hispana en el estado jardín, donde los dominicanos representan una fuerza trabajadora y social vital.

Un líder en rutas estratégicas

El nuevo rol de De los Santos no es menor. Nueva Jersey es el centro de algunas de las rutas de transporte y comercio más importantes del mundo, y el oficial tiene ahora el reto de liderar operativos en corredores críticos.

Vigilancia de Rutas Clave: Su gestión se enfoca en garantizar la seguridad en autopistas y zonas de tránsito pesado que conectan a Nueva York con el resto del país, puntos neurálgicos donde la seguridad vial y la prevención del crimen son prioridades estatales.

Cercanía con la Comunidad: De los Santos ha sido un promotor incansable de la policía comunitaria. Su capacidad para hablar el idioma y entender la cultura de los residentes hispanos le ha permitido construir puentes de confianza que antes eran inexistentes.

Retos de Seguridad Moderna: Bajo su mando, se implementan nuevas estrategias tácticas para combatir el tráfico ilícito y mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias en las vías principales.

El ADN dominicano en el servicio público

Hijo de inmigrantes, Domingo de los Santos encarna la resiliencia dominicana. Sus colegas lo describen como un oficial de «mano firme pero corazón abierto», alguien que entiende que la autoridad se ejerce mejor cuando hay respeto mutuo entre la policía y el ciudadano.

Un referente para la nueva generación

El ascenso de Domingo de los Santos en la Policía de Nueva Jersey es un recordatorio de que el talento dominicano no conoce fronteras. En un momento donde la seguridad pública enfrenta retos globales, contar con líderes que combinan la preparación académica con la sensibilidad cultural es una ventaja invaluable para cualquier departamento de policía.

De los Santos no solo protege las rutas de Nueva Jersey; está trazando una ruta propia para los jóvenes dominicanos que aspiran a servir y proteger en tierras extranjeras. Su liderazgo es, sin duda, una de nuestras mejores exportaciones: capacidad, integridad y orgullo patrio puesto al servicio de la ley.