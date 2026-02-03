Onamet emite alerta meteorológica en 6 provincias

Oleaje peligroso y viento fuerte en la costa atlántica se esperan para este martes

Hoy martes, Onamet prevé que los efectos asociados al viento moderado del noreste, sumados a los remanentes nubosos del sistema frontal y la orografía local, mantendrán las condiciones favorables para que se produzcan lluvias dispersas y ráfagas de viento sobre distintos municipios de las provincias: Espaillat, Puerto Plata, El Seibo, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Barahona, Pedernales, La Altagracia, Hato Mayor y Samaná, entre otras.

Debido a una disminución de las precipitaciones en algunas provincias del país, onamet ha variado el nivel de ALERTA meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas para las siguientes provincias:

NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS La Romana El Seibo San Pedro de Macorís La Altagracia El Gran Santo Domingo Hato Mayor Monte Plata Samaná San Cristóbal Puerto Plata TOTAL: 6 TOTAL: TOTAL: 4

Distrito Nacional: incremento de la nubosidad. Precipitaciones débiles y ráfagas de viento.

Santo Domingo norte: cielo nublado. Lluvias débiles y dispersas con ráfagas de viento.

Santo Domingo este: incremento de nubosidad. Precipitaciones débiles y ráfagas de viento.

Santo Domingo oeste: cielo nublado. Lluvias débiles y dispersas con ráfagas de viento.

Temperaturas mínimas entre 15 °C y 18 °C y la máxima entre 23 °C y 25 °C.

Resumen: Continúa incidiendo sobre gran parte del país los efectos generados por un sistema frontal. El cual, se encuentra ubicado en la mañana de hoy sobre Puerto Rico, el mismo, en combinación con el viento moderado, seguirá provocando precipitaciones de distintas intensidades y frecuencia en varias provincias del país… Temperatura bastante fresca… Alerta meteorológica vigente en 6 provincias… Oleaje peligroso y viento fuerte en la costa atlántica.