OMM alerta: Temperatura global sube 1.47 °C en 2026 y subirá más

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advierte en la COP31 que la temperatura global en 2026 subió 1.47 °C y prevé récords de calor aún mayores en 2027

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) encendió este lunes las alarmas internacionales al informar que las temperaturas medias globales registradas en lo que va de 2026 se sitúan 1.47 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, rozando peligrosamente el umbral crítico de 1.5 °C establecido en el Acuerdo de París.

El reporte fue dado a conocer en el marco de su informe global sobre el estado del clima, publicado en coincidencia con la apertura de la cumbre climática COP31 en Antalya, Turquía. La agencia de las Naciones Unidas advirtió además que las proyecciones apuntan a que 2027 será probablemente un año aún más cálido, impulsado por la combinación del calentamiento global sostenido y los fenómenos oceánicos actuales.

Claves del informe climático presentado en la COP31

Claves del informe climático presentado en la COP31

Durante la presentación de los hallazgos científicos, la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, calificó el comportamiento de los indicadores actuales como alarmante, subrayando que múltiples métricas climáticas han superado los registros históricos:

Cercanía al límite de París: El incremento de 1.47 °C coloca al planeta al borde del umbral que la comunidad científica considera clave para evitar los impactos más severos y catastróficos del cambio climático.

El incremento de 1.47 °C coloca al planeta al borde del umbral que la comunidad científica considera clave para evitar los impactos más severos y catastróficos del cambio climático. El impacto del fenómeno El Niño: La organización recordó que el actual episodio de El Niño —que viene intensificándose desde el pasado mes de agosto con potencial de convertirse en el más fuerte jamás documentado— suele manifestar su mayor efecto térmico en la atmósfera al año siguiente de su desarrollo.

La organización recordó que el actual episodio de —que viene intensificándose desde el pasado mes de agosto con potencial de convertirse en el más fuerte jamás documentado— suele manifestar su mayor efecto térmico en la atmósfera al año siguiente de su desarrollo. Vulnerabilidad para el Caribe y América Latina: Para naciones insulares como la República Dominicana, el aumento sostenido de las temperaturas globales y oceánicas implica mayores riesgos de olas de calor extremas, blanqueamiento de corales, sequías prolongadas y mayor intensidad en los sistemas ciclónicos.

Con este diagnóstico sobre la mesa de negociaciones de la COP31, los organismos internacionales reiteran la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer los sistemas de alerta temprana ante eventos meteorológicos extremos en todo el mundo.