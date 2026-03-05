Ofrecen ayuda para evacuar dominicanos en Medio Oriente

El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana ha instado a los dominicanos en la región a tomar precauciones y ha puesto a disposición contactos de sus misiones diplomáticas para asistencia

En Noticias SIN muestran los esfuerzos de evacuación en el Medio Oriente en medio del conflicto, destacando los retornos de ciudadanos de Estados Unidos, México, España y Argentina.

Al mismo tiempo se expone la experiencia del pastor dominicano Noé Iniel en Jerusalén durante los bombardeos, describiendo los momentos de tensión y su eventual evacuación.

