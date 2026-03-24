Nuria Piera trae actualizacion del caso Mia Cargo

Mia Cargo demandó al Estado dominicano en Estados Unidos

Nuria Piera presenta una actualización sobre el caso de la empresa Mia Cargo, la cual tenía un contrato ilegal de exclusividad con Inposdom. A pesar de que el presidente Abinader destituyó al director de Inposdom y eliminó el contrato debido a sus irregularidades, Mia Cargo demandó al Estado dominicano en Estados Unidos.

Un juez en Florida desestimó la demanda inicial de Mia Cargo porque la firma no estaba autorizada para tal contrato, dando la razón a la investigación de Nuria Piera.

A pesar de haber perdido, Mia Cargo ha apelado la decisión, un proceso que sigue pendiente.

El Estado dominicano ha tenido que pagar $750,000 dólares en abogados para defenderse en Florida.

Nuria cuestiona la postura de funcionarios como el Director de Aduanas y el Ministro de Industria y Comercio, quienes aparecen públicamente apoyando y promocionando a la empresa Mia Cargo a pesar de las irregularidades denunciadas.