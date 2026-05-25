Este reportaje de investigación realizado por Nuria Piera expone los graves riesgos de salud asociados con la venta ilegal de la Retatrutida en la República Dominicana

La Retatrutida es un compuesto en fase de investigación que aún no cuenta con la aprobación de entidades regulatorias como la FDA o la Agencia Europea de Medicamentos.

El producto se vende en el mercado negro dominicano a través de influencers y entrenadores sin formación médica, careciendo de cualquier regulación sanitaria o trazabilidad.

Tras adquirir el producto en el mercado informal, el equipo de Nuria lo envió al laboratorio Digemat. Los resultados fueron alarmantes (3:20 – 3:40):

El supuesto péptido resultó ser sorbitol, un azúcar alcohol utilizado en dulces y cosméticos, que no es un medicamento para la obesidad.

El líquido vendido como «agua bacteriostática» no garantiza pureza y presenta un alto riesgo de estar contaminado con bacterias, hongos o levaduras.

Al tratarse de un inyectable, la ausencia de condiciones estériles y de un fabricante legítimo expone a los pacientes a infecciones graves, sepsis, abscesos y reacciones tóxicas.

La periodista advierte que lo que se vende como una solución rápida para bajar de peso es, en realidad, una sustancia potencialmente peligrosa e inauténtica que pone en juego la vida de las personas al carecer de cualquier control de calidad