Nuria Piera presenta “Situación de hospitales a nivel nacional”

Nuria Piera, la periodista, destaca la importancia de la investigación profunda y la demostración de irregularidades, en contraste con la simple creación de titulares sensacionalistas.

Se analiza la difusión de acusaciones de corrupción sin pruebas contundentes en los medios de comunicación dominicanos, enfatizando cómo esto afecta la credibilidad y genera inseguridad en la ciudadanía.

Nuria Piera, la periodista, destaca la importancia de la investigación profunda y la demostración de irregularidades, en contraste con la simple creación de titulares sensacionalistas.

El director del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón, aborda las acusaciones sobre contratos millonarios y comparte los resultados de sus visitas sorpresa a hospitales públicos. Resalta mejoras en algunos centros como la Maternidad de Los Mina, pero también reconoce la necesidad de supervisión y control en la gestión hospitalaria. También se discute la controversia en torno a la suspensión de un director de hospital y la licitación de servicios médicos, con declaraciones de Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas, quien aclara que los procesos se ajustaron a la ley.