Nuria Piera nos presenta ¿Qué hay detrás de la muerte de Angélica Hernández?

El director de habilitación de Salud Pública, el Dr. Juan Gerardo Mesa, confirmó que el expediente clínico de la víctima tenía graves irregularidades

Nuria Piera investiga la muerte de Angélica Geraldine Hernández, una joven de 32 años que falleció a causa de un paro cardíaco durante una liposucción clandestina en la Clínica Estética Diosa en Santiago.

Operación clandestina: A pesar de haber sido clausurada previamente por Salud Pública debido a irregularidades en su infraestructura y servicios, la clínica continuaba operando en la clandestinidad, realizando procedimientos mayormente en la madrugada para evadir la vigilancia.

Los familiares señalan al Dr. Óscar Polanco (quien es ginecobstetra, no cirujano plástico) como el responsable de la intervención. Polanco ha sido denunciado anteriormente por intrusismo y por estar vinculado a al menos cuatro muertes previas.

El programa revela un modus operandi donde una coordinadora, identificada como Karen Pina, captaba pacientes a través de redes sociales, coordinaba pagos y las refería al centro, operando fuera de los estándares médicos legales.

El director de habilitación de Salud Pública, el Dr. Juan Gerardo Mesa, confirmó que el expediente clínico de la víctima tenía graves irregularidades, como la ausencia de firma médica en el consentimiento informado.